Gigi Hadid ha già dimenticato Zayn Malik?

ROMA – Gigi Hadid ci insegna che dalla musica alle piste da corsa è un attimo.

La modella, dopo aver dichiarato qualche giorno fa la fine della sua relazione durata due anni con il cantante Zayn Malik, ha già voltato pagina. Sembra infatti che stia intraprendendo una conoscenza più intima con Lewis Hamilton.

Secondo quanto riporta The Mirror, i due – apparsi recentemente insieme in una pubblicità per Tommy Hilfiger – si sarebbero ripetutamente scambiati dei messaggini e sarebbero sempre più vicini. “C’è un grande feeling tra loro”, ha riportato una fonte molto vicina alla modella. Già nel 2015, dopo la rottura tra la Hadid e il suo allora fidanzato Cody Simpson, molte riviste riportavano una forte connessione tra i due.

Negli anni, sono stati vari i pettegolezzi riguardanti il pilota. Alcuni lo definivano in una relazione con la migliore amica della Hadid, Kendall Jenner, altri con Rihanna, altri ancora con Winnie Harlow. Successivi gossip lo avevano poi etichettato come il nuovo fidanzato di Bella Hadid, sorella di Gigi.

Fonte metro.co.uk