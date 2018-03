ROMA – Con una formula rinnovata e più compatta nella durata, la nuova edizione di The Voice of Italy 2018, condotta da Costantino della Gherardesca, ha preso il via ieri sera su Rai2 registrando punte del 13,97% di share e di oltre 2 milioni e 800 mila spettatori. Il programma, che ha avuto uno share medio del 10.28%, ha ottenuto un ottimo riscontro tra i giovanissimi tra gli 8 e 14 anni, target dove ha raggiunto il 14.22% di share. Eccellenti i risultati social che hanno visto The Voice of Italy 2018 al primo posto dei trend topic sia in Italia che nella classifica Mondo su Twitter. Con oltre 199 mila interazioni è stato il programma più commentato sia della serata che dell’intera giornata in Italia (dati Nielsen).

Tredici i talenti che nella prima Blind Audition si sono distinti per carisma, personalità e doti vocali fuori dal comune e che sono stati selezionati dai coach Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, impegnati nella scelta dei talenti per formare il proprio team.

Francesco Renga ha subito per la prima volta l’opzione “Blocca coach”, che l’edizione italiana introduce per la prima volta in Europa. La competizione proseguirà nella seconda puntata in onda giovedì 29 marzo e ogni coach avrà altre tre “Blind audition” per raggiungere quota 12 talenti e chiudere così il proprio team per la fase successiva, i “Knock Out”.

I primi 13 talenti selezionati

Team Al Bano: Francesco Bovino, 41 anni di Lecce (drag queen e cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Maryam Tancredi, 18 anni di Napoli (studentessa).

Team J-Ax: Antonio Licari, 18 anni di Marsala (studente); Kimberly Madriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 20 anni di Verona (studentessa al Conservatorio); Andrea Tramacere, 19 anni di Rovigo (studente e catechista nel tempo libero).

Team Francesco Renga: Mirko Carnevali, 33 anni di Milano (musicista, sportivo); Marica Fortugno, 20 anni, di Reggio Calabria (studentessa); Asia Sagripanti, 19 anni di Pordenone (studentessa).

Team Cristina Scabbia: Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Andrea Butturini, 23 anni di Brescia (studente); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente).