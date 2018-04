Amici 17, Daniele passa alla squadra blu per amore. Biondo nei bianchi

ROMA – Cambiando gli ordini degli addendi il risultato non cambia. Anche ad Amici. Daniele passa alla blu. Ufficialmente. Il ballerino della squadra bianca ha chiesto alla produzione di poter cambiare colore per amore e così è stato.

“Con i bianchi mi trovo davvero tanto bene, però sento la mancanza di una persona – ha detto il ragazzo- . So che starci distante non mi farebbe godere appieno questo percorso e sarebbe sbagliato anche nei confronti delle persone che vorrebbero essere qua ma non hanno avuto la possibilità come me”. La persona in questione è Lauren, a cui Rommelli si è affezionato nel corso dei mesi. Daniele ha assicurato che non c’è nessun dissapore con i compagni che lascia. Al cuor non si comanda. Il primo a dimostrarlo fu Luca Napolitano che, nell’ottava edizione del programma, passò dai Blu ai Bianchi per amore di Alice Bellagamba.

Passa così ai blu Biondo che, a sua volta, gradirà questo spostamento. Il cantante, si dice, sia molto vicino alla collega Emma Muscat, allieva dei bianchi. Insomma, i confini di Amici sembrano fondersi con quelli di Uomini & Donne in questa edizione.