Toffolo e il suo poetico graphic novel su “Il Re Bianco”

Roma – Quella di cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti è solo la seconda identità di Davide Toffolo, uno degli autori di fumetto più amati del Paese e dei primi autori italiani di graphic novel: tra i suoi libri ormai diventati classici ci sono titoli come Piera degli spiriti, Fregoli, Pasolini, L’inverno d’Italia, Très! Fumetti per il teatro e l’autobiografia a fumetti Graphic novel is dead.

Dal 24 maggio Toffolo torna in libreria con l’edizione definitiva de Il Re Bianco, uno dei libri più amati dell’autore pordenonese. Un graphic novel poetico che analizza il rapporto dell’uomo con la natura e che segna una tappa importante nella nascita della via italiana al graphic novel.

Il Re Bianco è la storia di Copito de Nieve (Fiocco di Neve), il famoso gorilla bianco dello zoo di Barcellona. Un esemplare di gorilla di pianura unico, che ha vissuto tutta la vita sotto i riflettori dei media internazionali, come una specie di Elvis Presley del mondo animale, fino alla morte, avvenuta per malattia nel 2003. Nel libro sono presenti tutti i temi fondamentali della poetica di Toffolo, la storia nasce da un viaggio reale, così come era stato per il precedente lavoro dell’autore con Pasolini. Un viaggio da Genova a Barcellona, per finire nel museo di storia naturale di Londra. Il re bianco indaga il rapporto uomo-animale, la difficoltà del dialogo fra adulti e ragazzi e la trasformazione dell’essere vivente in merce con una cifra narrativa unica nell’esperienza dell’autore.

Poetico, doloroso e delicatissimo, Il Re Bianco torna nelle librerie nell’edizione rimasterizzata BAO Publishing con una nuova copertina, una nuova veste e una prefazione a fumetti dell’autore.

Un’altra occasione per il pubblico del Fumetto italiano di scoprire un classico moderno imprescindibile.

