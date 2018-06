YouTube Music e YouTube Music Premium, ecco i nuovi servizi del ‘tubo’

ROMA – YouTube Music, YouTube Music Premium e YouTube Premium, sono i nuovi servizi della piattaforma da oggi disponibili in Italia.

YouTube Music e YouTube Music Premium

Oltre essere un servizio web, YouTube Music è un’app, disponibile per iOS e Android, che offre canzoni ufficiali, album, migliaia di playlist, remix ed esibizioni dal vivo. Si potrà anche trovare una canzone senza conoscerne il titolo: basterà inserire nella ricerca un estratto del testo, o anche una descrizione del brano.

Esistono due versioni di Youtube Music: quella gratuita (YouTube Music) con la presenza di pubblicità e con la possibilità di usufruire i contenuti solo connessi a una reta. Quella Premium (YouTube Music Premium), invece, è pagamento, non presenta avvisi pubblicitari ed è possibile ascoltare musica, per esempio, anche stando in modalità offline. Il costo della Premium è di 9,99€ al mese. Oppure di 14,99€ per l’abbonamento ‘Piano Famiglia’ (i primi tre mesi dall’attivazione sono gratuiti).



YouTube Premium

YouTube Premium, invece, offre un accesso esclusivo ai contenuti YouTube Originals, tra cui Cobra Kai e Impulse, al costo di 11,99€ al mese oppure 17,99€ al mese scegliendo l’abbonamento Piano Famiglia (i primi tre mesi dall’attivazione sono gratuiti).