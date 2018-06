Tg Diregiovani – Edizione del 22 giugno 2018

Nelle News: Ciao Koko, è morta la gorilla che “parlava” con l’uomo-Capovolgo il mondo, il nuovo singolo di Valerio Scanu-CampusBand 3, sabato la finale della terza edizione-MasterChef All Stars, la sfida degli ex concorrenti-Wind Summer Festival. Sul palco, oltre 60 artisti

Nuova edizione del Tg di Diregiovani



Ciao Koko, è morta la gorilla che “parlava” con l’uomo

E’ morta nel sonno all’età di 46 anni Koko, la gorilla famosa in tutto il mondo per le sue straordinarie capacità di comunicazione. Aveva imparato il linguaggio dei segni, tramite cui riusciva a parlare con gli esseri umani. Comprendeva circa 2000 parole d’inglese e il suo quoziente intellettivo era stimato tra 75 e 95. Icona di empatia, la gorilla aveva adottato nel 1985 la gattina All Ball, inseparabile compagna fino alla sua morte. Nata allo zoo di San Francisco, ha trascorso la sua vita alla Gorilla Foundation in California, seguita dalla specialista etologa Francine “Penny” Patterson.

Capovolgo il mondo, il nuovo singolo di Valerio Scanu

A tre mesi di distanza da ‘Ed io’, Valerio Scanu torna con un nuovo singolo ‘Capovolgo il mondo’, in radio e nei digital store da oggi. Il brano è prodotto da Kikko Palmosi e firmato da Davide Sartore, Emilio Munda, Diego Ceccon. “Il bisogno di leggerezza e la voglia di stare assieme raccontati in una canzone. Promesse talmente grandi ed impossibili da sembrare vere”, racconta questo ‘Capovolgo il mondo’. È un inno alla fantasia, all’amore visto dagli occhi di un artista.

CampusBand 3, sabato la finale della terza edizione

Tutto pronto per la finalissima della terza edizione del “CampusBand Musica & Matematica”, il concorso musicale nazionale rivolto agli studenti. Dodici giovani talenti si sfideranno a suon di musica e creatività per una gara che ha già il sapore della “grande festa”. Tre le categorie: “Gruppi”, “Cantautori” e “Interpreti”. L’appuntamento con la finale è per sabato 23 giugno alle ore 21:00, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano.

MasterChef All Stars, la sfida degli ex concorrenti

A dicembre andrà in onda su Sky Uno MasterChef All Star. Dietro ai fuochi ci saranno i 16 migliori concorrenti delle edizioni precedenti. Maurizio Rosazza, Paola Galloni, Almo Bibolotti, Ivan Iurato, Simone Finetti e Rubina Rovini, sono solo alcuni dei nomi dei partecipanti che si sfideranno a colpi di padelle. Quattro serate in cui i concorrenti verranno giudicati da Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciulo. Ad affiancare i due chef in ogni puntata, ci saranno Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Antonia Klugmann e Iginio Massari.

Wind Summer Festival. Sul palco, oltre 60 artisti

Al via il Wind Summer Festival. Il 22, 23, 24 e 25 giugno la grande musica va in scena in Piazza del Popolo a Roma e prossimamente in onda su Canale 5. J-Ax e Fedez, Benji & Fede, i Thegiornalisti, i ragazzi di Amici 17, Ermal Meta, Lorenzo Fragola e Gazzelle, Briga, Boomdabash e Loredana Bertè, Dark Polo Gang, Ultimo, Annalisa, Emma, Shade sono solo alcuni dei 60 artisti che si alterneranno sul palco. Alla conduzione, Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.