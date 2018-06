Ariana Grande compie gli anni: i dolci auguri di Pete Davidson

ROMA – Ariana Grande compie oggi 25 anni. Un compleanno speciale che la cantante festeggia da donna innamorata.

L’interprete di No tears left to cry si è fidanzata ufficialmente con Pete Davidson. Lui, il futuro marito, non ha perso tempo per farle gli auguri di buon compleanno.

“Buon compleanno al più prezioso angelo sulla terra”, ha scritto l’attore su Instagram come didascalia di una foto in cui Ariana è a cavalcioni sulle sue spalle. “Sei la mia persona preferita. Ti amo”, si legge ancora.

I festeggiamenti per il suo compleanno, Ariana, li ha iniziati ieri sera. Con amici e parenti ha spento le candeline e documentato tutto nelle sue Instagram Stories. La cantante ha, poi, pubblicato uno screenshot del blocco schermo del suo cellulare. Una foto di Pete Davidson, l’orario delle 11:11 (l’orario in cui si esprimono i desideri) e la scritta “Non ho desideri, ho tutto quello che ho sempre voluti”.