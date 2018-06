Tg Diregiovani – Edizione del 28 giugno 2018

Nelle News: Germania eliminata dai Mondiali 2018-Le videochat di gruppo arrivano su Instagram-Zic presenta a Roma ‘Faceva Caldo’-Stronger, la vera storia di Jeff al cinema-Ghali rappresenta l’Italia all’Openair Frauenfeld

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Germania eliminata dai Mondiali 2018

La Germania è stata eliminata ai gironi dei Mondiali di calcio 2018. La squadra tedesca, dopo aver perso clamorosamente contro la Corea del Sud, è stata superata dalla Svezia e dal Messico. La Svezia ha battuto il Messico 3-0. La Germania così è scesa a picco in fondo alla classifica del girone F. Una sconfitta storica per la squadra di Low che non supera la fase iniziale dei Mondiali per la prima volta in ottant’anni.

Le videochat di gruppo arrivano su Instagram

Instagram, dopo aver introdotto la sua tv personale, lancia le videochat di gruppo. Un modo per comunicare con i propri follower in tempo reale. La videochat è disponibile nella sezione dei messaggi privati. A segnalarla, l’icona di una videocamera che si trova in alto a destra nella chat di ogni contatto. Avviando la videochiamata, è poi possibile aggiungere fino a tre persone per creare la chat di gruppo. Con i prossimi aggiornamenti, il numero dei partecipanti potrebbe essere aumentato.

Zic presenta a Roma ‘Faceva Caldo’

Finalista di Amici 17, cantautore e inguaribile amante della bella musica. Lui è Zic, uno dei protagonisti della finale di Amici, nei negozi di dischi e nei digital store con ‘Faceva Caldo’. Il filo rosso che lega tutte le tracce dell’album è la sua vita. Di questo, ha parlato ai microfoni di diregiovani.it.

Stronger, la vera storia di Jeff al cinema

È il 15 aprile 2013. Jeff Bauman è un uomo qualunque che aspetta la fidanzata al traguardo della maratona di Boston. Vuole farle una sorpresa: ha intenzione di riconquistarla e crede che quella sia l’occasione perfetta. Non sa che di lì a poco due esplosioni cambieranno radicalmente la sua vita, trasformandolo in un eroe, ma anche in un uomo condannato ad un’eterna invalidità. Questa è la storia vera raccontata in “Stronger- Io sono più forte”, film diretto da David Gordon Green e tratto dall’omonimo libro di Jeff Bauman e Bret Witter, dal 4 luglio al cinema.

Ghali rappresenta l’Italia all’Openair Frauenfeld

È Ghali l’unico artista italiano chiamato sul palco dell’Openair Frauenfeld, festival di musica hip-hop e urban più importante d’Europa che ospiterà i più grandi nomi della scena internazionale tra i quali Eminem, N*E*R*D* e French Montana. Un traguardo significativo per Ghali,che avrà la possibilità di portare fuori dai confini la sua musica. Dopo la partecipazione al festival, l’artista sarà impegnato con la preparazione di “GHALI IN TOUR”, che partirà il 20 ottobre da Torino e si chiuderà il 13 novembre a Roma.