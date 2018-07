Articuno Day, su Pokémon GO è caccia al Pokémon leggendario

Articuno torna come boss leggendario nelle battaglie raid di Pokémon GO. Il pokémon leggendario sarà protagonista di un evento speciale che darà la possibilità a tutti gli allenatori di catturarlo. L’appuntamento con l’Articuno Day è per sabato 7. E se sarai baciato dalla fortuna, potrai persino incontrare la sua versione cromatica!

I Pokémon migliori per combattere

Per catturare un Pokémon Leggendario come Articuno è necessario schierare un Pokémon forte, ma anche del tipo giusto.

Articuno subisce maggiori danni da un Pokémon di tipo Roccia, ma è debole anche contro Acciaio, Elettro e Fuoco.

Ottimo per te se hai nel tuo Pokédex un Tyrannitar.

Tyranitar è molto incisivo contro Articuno, usando gli attacchi Fuocobomba e Pietrataglio.