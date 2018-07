Giulia De Lellis e Andrea Damante, il bacio in barca conferma il riavvicinamento

ROMA – Che Giulia De Lellis e Andrea Damante si fossero riavvicinati era chiaro. I magazine di gossip avevano parlato qualche settimana fa di riappacificazione. Ora arriva la conferma fotografica. L’ex coppia è stata beccata da Chi in barca, in Sardegna, a baciarsi. Un momento immortalato nelle foto pubblicate sul numero in edicola questa settimana. Negli scatti anche il topless dell’esperta di tendenze.

Che la crisi sia un lontano ricordo? La De Lellis ha frenato ogni entusiasmo direttamente dalle sue Instagram Stories, per niente contenta degli scatti pubblicati. “Ragazzi – ha detto nei video – non capisco perché vi state scandalizzando, capisco per la tetta, ma a parte questo lo sapete che io e Andrea ci stiamo rivedendo. Quando e se torneremo insieme ve lo dirò tranquillamente”. Non è mancata la frecciatina a chi ha scattato e pubblicato le foto: “Comunque la cretina sono io e sicuramente la prossima volta che avrò voglia di frequentare qualcuno, chiunque esso sia, andrò sicuramente in luoghi privati, onde evitare di finire su copertine indesiderate”.

Pronta la risposta di Gabriele Parpiglia: “Una domanda, ma chi le ha detto che è in copertina? Il fantasma dello scoglio? In copertina c’è una signora della tv Mara Venier. Lei è uno strillo di cover, la foto piccola per capirci…”.

Il giornalista, poi, ha spiegato ancora: “Per me ci sono due ragazzi che si lasciano e si prendono quando vogliono. Devono fare i conti con la loro popolarità e non possono offendere chi lavora, perché il lavoro è sacro. Però non saranno mai questi i problemi della vita. Mai!”. Insomma, della serie “hai voluto la bicicletta, ora pedala!”, il prezzo della popolarità è anche questo.