Sonorità trap, rap, elettroniche e melodie vocali si fondono in “Kanaglia”, primo e attesissimo progetto discografico di DrefGold in uscita il 6 luglio. Ben 11 tracce per un album che offre fin dal primo ascolto un sound ipnotico ricco di suggestioni musicali.

Su etichetta BHMG/ Island Records, il disco è disponibile in pre – order su Amazon, iTunes e Spotify.

DrefGold

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione Elia Specolizzi, in arte DrefGold, è pronto a conquistare le classifiche italiane di vendita presentando al suo pubblico il suo primo lavoro che si avvale della produzione di uno dei migliori producer della scena odierna: Daves the Kid.

“Sono orgoglioso di questo progetto che segna un inizio importante per la mia carriera artistica. “Kanaglia” è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Questo è il risultato di un percorso importante fatto di sacrifici. È il risultato di anni passati nei quartieri, nelle piccole piazze bolognesi a cantare con i miei primi gruppi. Ci ho messo tanto di mio in queste canzoni e spero che questo possa arrivare ai miei fans”.

KANAGLIA INSTORE TOUR

06.07 Varese, Varese dischi 1500

06.07 Milano, Mondadori Duomo 1800

07.07 Genova, Feltrinelli 1500

07.07 Torino, Feltrinelli 1800

08.07 Bologna, Mondadori 15:00

08.07 Modena, Mondadori 18:00

09.07 Roma, Discoteca laziale 15:00

09.07 Frosinone, Mondadori 18:00

10.07 Salerno, Feltrinelli 15:00

10.07 Napoli, Feltrinelli 18:00

11.07 Bari, Feltrinelli 15.00

11.07 Lecce, Feltrinelli 18:00

12.07 Padova, Mondadori 15:00

12:07 Mestre, Feltrinelli 18:00

13.07 Monza, Feltrinelli 15:00

13.07 Saronno, Mondadori 17:00

15:07 Firenze, Galleria del disco 14:30

15.07 Massa, Mondadori 18:00

16.07 Catania, Feltrinelli 15:00

16:07 Messina, Feltrinelli 18:00

17.07 Palermo, Mondadori 16:00

18.07 Cagliari, Feltrinelli ore 16:00

19.07 Alghero, Mondadori ore 16:00