Selena Gomez: Justin Bieber è acqua passata!

ROMA – Fino a qualche mese fa le giurava amore eterno. Oggi è promesso sposo a Hailey Baldwin. Justin Bieber sembra aver archiviato la sua storia tormentata con Selena Gomez. Lei, nonostante abbia detto la parola addio per prima, non ha potuto non reagire con sorpresa alla notizia del matrimonio.

“Selena è sorpresa dal fatto che un fidanzamento è avvenuto così velocemente ma non è sorpresa del fatto che Justin potesse fare una cosa così”, ha detto una fonte a E!News. Selena, insomma, conosce il carattere impulsivo dell’ex e non si è meravigliata per la decisione quasi “istintiva”. “Sa che Justin prende decisioni avventate ma gli augura il meglio”, ha aggiunto una seconda fonte.

Mesi fa i #Jelena erano tornati a far battere i cuori di milioni di fan che – da sempre – sognavano e auspicavano un loro ritorno di fiamma. La relazione è durata qualche settimana, non senza difficoltà. La famiglia Gomez non ha mai tollerato il cantante e ha sperato, fin da subito, che Selena dicesse per sempre addio a quella relazione “malsana”. Poi l’addio: “Ha provato per l’ultima volta a far funzionare le cose ma non ha funzionato”. Oggi, l’interprete di Wolves “l’ha superata completamente”. Insomma, il passato è passato: “Selena è su una nuova strada ora e sta molto meglio da quando Justin è fuori dai giochi. Mentalmente ha chiuso con lui”.

Al momento, anche uscire con altri ragazzi è fuori discussione: “Non è sua priorità frequentare qualcuno. È felice di passare del tempo con le sue amiche e di andare in chiesa”. La cantante ha così messo se stessa al primo posto!