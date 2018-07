Tutte le novità della Stagione 5 di Fortnite Battle Royale

La season 4 di Fortnite Battle Royale è ormai giunta al termine, lasciando spazio alla Stagione 5, che durerà 10 settimane concludendosi il 20 settembre.

Le novità

Le novità della season 5 riguardano molti aspetti del gioco, come l’aggiunta di un nuovo veicolo: il Kart da off-road. Il mezzo può trasportare tutta la squadra e sul suo tettuccio ha una piattaforma di rimbalzo per raggiungere quote elevate senza avere danno da caduta.

Altri aggiornamenti riguardano invece le armi: i fucili pesanti indicano quanti proiettili sparano. E’ stato “abolito” il double pump, mentre la mira assistita del Fucile da Caccia è stata ridotta. Sono stati “nerfati” i danni delle mitragliette silenziate, per avvicinarli il più possibile a quelli delle altre mitragliette.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti della mappa sono state aggiunte le Fenditure e nuovi luoghi, come il Deserto, Palmeto Paradisiaco, altri posti senza nome e una nuova Borgo Bislacco.

È stata modificata anche la tempesta: la posizione del centro dei cerchi 7, 8 e 9 potrà subire modifiche casuali e spostarsi in nuovi punti, anziché restringersi soltanto come nelle stagioni passate.

Nuovi aggiornamenti riguardano anche le sfide dei pass gratuito e battaglia: quelle giornaliere non saranno più stagionali, ma potranno essere completate anche nella stagione successiva. Per quanto riguarda, invece, le sfide settimanali sono state suddivise in due sezioni.

Le prime tre sfide saranno disponibili sia nel pass gratuito che nel pass battaglia, mentre le ultime quattro saranno appannaggio esclusivo dei possessori del pass battaglia.

In questa stagione sono stati, inoltre, introdotte correzioni di vari bug (come quello della corsa automatica e dell’uso del carrello della spesa o i bug presenti nella sezione “Replay”).