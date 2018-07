Fortnite Battle Royale Season 5: guida alle sfide della settimana 1

Cerca un lama delle scorte : i lama sono abbastanza rari nella mappa, eppure ogni tanto capita di trovarne uno. Una volta trovato bisognerà aprirlo (non sparandogli, ma premendo il tasto “cerca”, altrimenti il gioco non vi conterà la missione): oltre alla scorta di proiettili, trappole, materiali e cure, avrete finalmente completato la sfida;

Eliminazioni con granata appiccicosa, fialetta puzzolente o granata (DIFFICILE) : il titolo già dice tutto. Armatevi di strategia e di santa pazienza e provate ad eliminare 3 nemici in questo modo. Per il completamento di questa missione è consigliata la modalità “50 Vs 50”;

