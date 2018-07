Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono detti di nuovo addio

ROMA – L’amore non è bello se non è litigarello. Sembra essere il liet motiv della storia d’amore di Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Secondo indiscrezioni, la coppia sarebbe scoppiata. Di nuovo.

I magazine davano per certo il matrimonio avvenuto in gran segreto. Sarebbero proprio le nozze, invece, ad aver causato la rottura. Lui vorrebbe salire all’altare quanto prima, lei non è così convinta. È così che la distanza di vedute avrebbe portato alla separazione e di conseguenza all’annullamento del fantomatico matrimonio che era in programma.

“Lui vuole dei bambini e non vuole continuare a rimandare – ha detto una fonte al Daily Mail -, ma Miley non ci pensa ancora…lui ha il cuore spezzato. Miley rimandava i piani per il matrimonio e Liam si stava stancando. Non sono andati d’accordo negli ultimi mesi. Lei non voleva sposarsi. È qualcosa che vedevano tutti tranne Liam. La sua famiglia lo ha implorato di vedere le cose in modo lucido per molto tempo, ma lui si fidava di Miley. Ora si sente un idiota”.

Miley, in effetti, ha sempre detto apertamente di non pensare al matrimonio. “Non prospetto il matrimonio. Ho 24 anni, Spero di vivere un altro po’. Ho troppe cose da fare prima di sposarmi”, aveva detto tempo fa al The Sun.

Continuo tira e molla

Né Liam né Miley hanno commentato la vicenda pubblicamente. La cantante ha solo cancellato tutti i suoi post su Instagram. Che il silenzio sia indicativo? I due ragazzi sono diventati una coppia nel 2009 quando si sono conosciuti sul set di The Last Song. Ufficialmente nel 2012. Poi la separazione l’anno successivo e il ritorno di fiamma nel 2016.