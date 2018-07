L’Italia lo ha dimenticato, ma il talento è talento. Per Antonino Spadaccino si aprono nuove porte, anche se portano fuori dal suo paese. L’ex vincitore di Amici ha fatto un provino per X-Factor UK 2018.

Nel tavolo dei giudici Robbie Williams, la moglie, Ayda Williams, l’ex One Direction Louis Tomlinson ed ovviamente Simon Cowell, il creatore del talent.

Antonino si è presentato sul palco con il brano Say Something di A Great Big World e Christina Aguilera.

Il risultato?

Applauso fragoroso del pubblico e standing ovation dei giudici, che lo hanno invitato al loro tavolo e, ad uno ad uno, lo hanno abbracciato complimentandosi.

Una bella rivincita per il vincitore dell’edizione 2005 di Amici, che non aveva ancora trovato il suo trampolino di lancio. Almeno fino ad oggi.