Esce il videoclip de L’EFFETTO SBAGLIATO di Willie Peyote

Roma – È appena uscito il videoclip de’ L’Effetto Sbagliato, il nuovo brano inedito del rapper torinese scritto e diretto da FpBano. Il cantante non sbaglia un colpo, nemmeno in video. Il brano suona benissimo ed ha tutto il sapore del “bel” tormentone estivo. Non ce ne vorrete allora se lo eleggiamo tra le voci e gli autori più interessanti della contemporanea scena musicale.