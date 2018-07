Serie A 2018/2019, calendario caldo sin dalle prime giornate

ROMA – Un match clou, quello tra Lazio e Napoli, la Roma a Torino per sfidare i granata e un esordio in trasferta per Cristiano Ronaldo e la Juventus. Comincerà così la nuova stagione di Serie A. Ieri i sorteggi che hanno definito il calendario delle partite 2018/2019.

Match da brividi sin dall’inizio come riconferma anche la seconda giornata che propone Juve – Lazio e Napoli – Milan. La squadra partenopea sfiderà, poi, i campioni d’Italia alla settima giornata. Per vedere il primo derby non bisognerà aspettare molto, il 30 settembre (sempre alla settima giornata) sarà il giorno di Roma – Lazio. Alla decima, invece, Inter – Milan.

Ogni turno verrà “spalmato” su quattro giorni con nuovi orari. Al sabato una partita alle 15, una alle 18 e una alle 20.3o. La domenica un match alle 12.30, tre alle 15, uno alle 18 e uno alle 20.30. Al lunedì, il posticipo è alle 20.30.