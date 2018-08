Beyoncé in copertina su Vogue nel numero da lei diretto

ROMA – Beyoncé attraverso le sue parole. È dedicato totalmente alla star americana e al suo punto di vista il numero di settembre di Vogue. Anna Wintour, fresca di nomina a vita come direttrice, ha concesso alla star di prendere il pieno controllo della rivista. All’interprete di Crazy in love la possibilità di scegliere foto, titoli, didascalie. Tutto. Beyoncé ha scelto anche il fotografo che ha curato il servizio fotografico che la vede protagonista e di cui ha pubblicato alcuni scatti su Instagram. Si tratta di Tyler Mitchell, ad oggi il primo fotografo afroamericano della rivista negli ultimi 126 anni .Il 23enne non è stato supervisionato da nessun altro professionista, come di solito preferice la Wintour.

