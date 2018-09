Nuova edizione del Tg Diregiovani 

Nelle News: Strage di elefanti in una riserva in Botswana-Venezia 75, Emanuele Scaringi presenta La Profezia dell’Armadillo-Tennis, Us Open: John Millman elimina Roger Federer-WWF e Chef Rubio lanciano la campagna #SaveGorilla-I Måneskin aprono il concerto degli Imagine Dragons a Milano

Strage di elefanti in una riserva in Botswana

Circa 90 carcasse di elefanti orribilmente mutilate sono state rinvenute nei pressi di una riserva in Botswana. Una strage senza precedenti che dimostra come il bracconaggio abbia raggiunto livelli di drammatica pericolosità. La riserva dove sono stati avvistati i resti degli elefanti uccisi è stato, fino ad oggi, un vero e proprio santuario per gli ultimi pachidermi africani. In un secolo abbiamo perso più del 90% degli elefanti. Ogni anno, il bracconaggio uccide circa 20.000 esemplari di elefanti africani a causa del commercio illegale di avorio.

Venezia 75, Emanuele Scaringi presenta La Profezia dell’Armadillo

Un pezzo del carcere romano di Rebibbia alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Il regista Emanuele Scaringi ha presentato La Profezia dell’Armadillo, tratto dall’omonimo fumetto bestseller di Zerocalcare. La pellicola, in concorso nella sezione Orizzonti, arriverà al cinema il 13 settembre con Fandango Distribuzione. Nel suo primo lungometraggio il regista cattura attraverso l’ironia e la romanità dei protagonisti un quartiere periferico di Roma fatto di difficoltà, centri sociali, precarietà e poche speranze.

Tennis, Us Open: John Millman elimina Roger Federer

Una delle peggiori prestazioni dell’anno. Sarà ricordato così il match di Roger Federer costatogli l’eliminazione dagli Us Open, il torneo di tennis più importante degli Stati Uniti. Il tennista svizzero è stato battuto agli ottavi di finale contro l’australiano John Millman. La partita si è conclusa dopo quattro set, per una durata totale di 3 ore e 38 minuti. Millman, che aveva già eliminato il nostro Fabio Fognini, si scontrerà domani ai quarti di finale contro il top10 serbo Novak Djokovic.

WWF e Chef Rubio lanciano la campagna #SaveGorilla

WWF e Chef Rubio lanciano #SaveGorilla, una nuova campagna in difesa di una delle specie più carismatiche del pianeta, il gorilla, ancora sotto scacco dei bracconieri. L’iniziativa, attiva sui social, culminerà il prossimo 18 settembre con il lancio finale del video realizzato e prodotto da Chef Rubio che sarà presentato in una serata-evento presso il Museo MAXXI di Roma, arricchita di artisti vari tra cui Giancane, Mezzosangue, Alessandro Pieravanti, Rancore e altre celebrità che interverranno a sorpresa sul palco.

I Måneskin aprono il concerto degli Imagine Dragons a Milano

Con la personalità, il carisma e il loro sound unico i Måneskin sono pronti ad esibirsi dal vivo nella line up di “Milano Rocks” il 6 di settembre in apertura agli Imagine Dragons, per una speciale data estiva durante la più importante manifestazione italiana all’insegna del rock, che vedrà protagonisti anche The National e Franz Ferdinand il 7 settembre e 30 Seconds To Mars l’8 settembre. Gruppo rivelazione dell’anno, i Måneskin hanno annunciato il lancio del nuovo disco, in uscita a ottobre e la

