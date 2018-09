Nintendo Labo: Kit veicoli disponibile dal 14 settembre

Da un pianoforte a una motocicletta, passando per un robot e molto altro, i Toy-Con prendono vita quando vengono combinati con Nintendo Switch. Man mano che si assemblano i kit, sarà scoprire di più sulla tecnologia che li fa funzionare e persino inventare nuovi modi di giocare con i vari Toy-Con.

Nintendo Labo è disponibile per il momento in due kit: il Kit assortito e il Kit robot. Entrambi contengono tutto l’occorrente per portare in vita i Toy-Con, materiali per l’assemblaggio e software per Nintendo Switch inclusi.