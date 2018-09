Nuova edizione del Tg Diregiovani

A Milano apre il più grande Starbucks d’Europa

Inizia la grande sfida di Sturbucks, che inaugura oggi il suo primo punto vendita in Italia, nel cuore di Milano. Nell’ex palazzo delle Poste in piazza Cordusio, a due passi dal Duomo, sorgerà il più grande punto vendita d’Europa. Per l’inaugurazione è stata organizzata una festa nella piazza, che sarà interdetta dal pomeriggio ad auto e mezzi pubblici. Ad intrattenere i curiosi, l’installazione di maxi schermi che proietteranno un docu-film in tre capitoli sulla storia del fondatore di Starbucks, Howard Schultz.

X Factor 12, si parte stasera con le Audizioni

Riprende il viaggio alla ricerca di nuovi talenti della musica. Al via questa sera su Sky Uno la dodicesima edizione di X Factor che, dopo 4 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e la scelta finale degli Home Visit, permetterà a 12 concorrenti di accedere ai Live Show. Confermato alla conduzione Alessandro Cattelan, mentre al tavolo dei giudici torneranno Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. E’ invece ufficiale l’abbandono di Asia Argento, presente nelle puntate già registrate, ma sostituta da un nuovo giudice ai Live. Novità di questa edizione è la conduzione del daytime, affidata a Benji e Fede.

Nintendo Labo: Kit veicoli disponibile dal 14 settembre

Mancano pochi giorni all’arrivo di Nintendo Labo Toy-Con 03: Kit veicoli per Nintendo Switch. Il nuovo set, disponibile dal 14 settembre, permetterà di costruire un veicolo interattivo, con cui guidare una automobile, pilotare un aereo o un sottomarino e altro ancora. L’auto Toy-Con rappresenta uno dei nuovi modi di giocare a Mario Kart 8 Deluxe. Grazie ad un aggiornamento futuro, infatti, il kit sarà compatibile con il popolare gioco di Nintendo. I giocatori potranno guidare usando l’auto Toy-Con e il pedale come controller.

Uccise 50 balenottere nell’area protetta del Mare di Ross

Continua il massacro dei grandi cetacei. I balenieri giapponesi hanno ucciso più di 50 balenottere minori nell’Area Marina Protetta del Mare di Ross, in Antartide. E’ la denuncia del WWF in occasione della Commissione baleniera internazionale di Florianopolis, in Brasile. Nell’Area Marina Protetta del Mare di Ross la pesca è bandita, ma il Giappone è in grado di andare a caccia grazie ad un escamotage burocratico: le balene verrebbero uccise “per scopi scientifici”. L’Area protetta aiuta a garantire la sopravvivenza di migliaia di specie che popolano l’Oceano Antartico, tra cui le balenottere minori.

Slender Man, la leggenda di internet arriva al cinema

Quattro ragazze, un rituale e una leggenda. Sono questi gli ingredienti di Slender Man, il nuovo film del regista francese Sylvain White, da oggi al cinema distribuito da Warner Bros. Il film è ispirato al personaggio dell’orrore creato da Eric Knudsen e diventato un fenomeno virale sul web. In una cittadina del Massachussets, quattro liceali eseguono un rituale con l’intento di sfatare la leggenda di Slender Man. Quando una delle ragazze svanisce misteriosamente, nasce in loro il sospetto che lei sia

6 settembre 2018