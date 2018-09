Nelle News: X Factor 12, Asia Argento in lacrime alle Audizioni-Mattel annuncia una divisione film-Thegiornalisti, è in radio il nuovo singolo New York-Lego testa mattoncini green ricavati dalla canna da zucchero-Iron Fist 2 disponibile da oggi su Netflix

Nuova edizione del Tg Diregiovani

X Factor 12, Asia Argento in lacrime alle Audizioni

Asia Argento protagonista delle Audizioni di X Factor 12. Esordio al tavolo dei giudici in una prima puntata ricca di lacrime ed emozioni. L’attrice si è commossa durante l’esibizione della 18enne Elena Piacenti, che ha interpretato una toccante versione di Io che amo solo te. Nonostante le titubanze iniziali, Asia ha convinto il pubblico da casa. Il web non ha dubbi e chiede a gran voce alla produzione di X Factor di tornare sui suoi passi e mantenere Asia Argento al tavolo dei giudici.

Mattel annuncia una divisione film

Mattel punta ad Hollywood. La società di giocattoli ha annunciato la creazione di Mattel Films, una nuova divisione focalizzata sullo sviluppo e la produzione di pellicole basate sugli iconici franchise dell’azienda. La produttrice Robbie Brenner, candidata all’Oscar per Dallas Buyers Club, è stata scelta per guidare Mattel Films come produttore esecutivo. ”Generazioni di bambini nel mondo sono cresciuti con con un profondo legame con i marchi e i personaggi di Mattel” ha spiegato la Brenner. “Ci sono molte storie da raccontare e immaginazioni da catturare”.

Thegiornalisti, è in radio il nuovo singolo New York

I Thegiornalisti anticipano l’uscita del prossimo album “Love” con il nuovo singolo “New York” disponibile da oggi in streaming, download e in rotazione radiofonica. Il brano arriva dopo il successo di Felicità Puttana, uno dei tormentoni dell’estate 2018. Dal 21 ottobre i Thegiornalisti saranno live nei palazzetti con il Love Tour, che con mesi di anticipo rispetto al suo inizio ha già registrato numerosissimi sold out. Il tour sarà l’occasione per presentare dal vivo il nuovo album Love, in uscita il 21 settembre.

Lego testa mattoncini green ricavati dalla canna da zucchero

Sostituire la plastica con materiali 100% sostenibili. E’ questa l’ambizione di LEGO, che muove un nuovo passo verso la svolta green testando sul mercato mattoncini ricavati dalla canna da zucchero. Lo scorso agosto l’azienda danese ha distribuito gratuitamente in alcune parti del mondo “Plants from Plants”, il primo set ecosostenibile prodotto con bio-plastica al 98%. L’impegno di LEGO è quello di trovare entro il 2030 un materiale organico che mantenga le più importanti caratteristiche della plastica.

Iron Fist 2 disponibile da oggi su Netflix

E’ disponibile da oggi su Netflix la seconda stagione di Iron Fist, serie televisiva basata sul personaggio omonimo della Marvel Comics. Finn Jones torna ad interpretare Danny Rand, diventato il protettore di New York dopo gli eventi narrati in The Defenders. Ambientata nel Marvel Cinematic Universe, condividendo la continuità con i film e le altre serie televisive del franchise, la

7 settembre 2018