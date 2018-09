My Hero Academia dal 17 settembre su Italia 2

Come anticipato prima dell’estate, My Hero Academia sbarca in tv.

L’appuntamento con uno degli anime più amati degli ultimi anni è da lunedì 17 settembre in prima serata su Italia 2 (canale 120 del digitale).

Il canale fa sapere dalla pagina Facebook che saranno trasmesse le prime 2 (di 3) stagioni complete, almeno per il momento.

My Hero Academia arriverà anche in home video con Dynit. Il primo cofanetto, comprendente la prima stagione, sarà pubblicato il 7 novembre 2018, disponibile in anteprima a Lucca Comics.

Le voci italiane:

Deku – Simon Lupinacci

Ochaco – Valentina Pallavicino

Bakugo – Federico Viola

Iida – Andrea Oldani

Todoroki – Alessandro Germano

All Might – Lorenzo Scattorin

Aizawa – Gianluca Iacono

Present Mic – Claudio Moneta