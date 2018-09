Pokémon, in arrivo il bundle Nintendo Switch dedicato a Pikachu e Eevee

Arriverà il 16 novembre il nuovo RPG Pokémon Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! per Switch e Nintendo sfodera una gradevolissima sorpresa per i giocatori: 2 bundle Nintendo Switch Pokémon: Let’s Go in edizione limitata dedicati a Pikachu e Eevee.

Entrambi includono una console Nintendo Switch con controller Joy-Con ispirati a Pikachu e Eevee, una copia preinstallata di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! e una Poké Ball Plus.

Il prezzo europeo è ancora sconosciuto, ma negli USA sarà venduto a 399,99 dollari.

Per chi è già in possesso della console Switch, è possibile acquistare un altro bundle a tema Pokémon al prezzo di 99 euro, che comprende il gioco Pokemon: Let’s Go, Pikachu! e l’accessorio Poke Ball Plus.