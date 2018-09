Nelle News: Apple presenta i suoi nuovi iPhone-#XF12, Lodo de Lo Stato Sociale nella seconda puntata-FIFA 19, AS Roma official video game partner di EA Sports-Tale e Quale Show torna per l’ottava edizione-‘Girl’, la sfida di Lara dal 27 settembre al cinema

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Apple presenta i suoi nuovi iPhone

iPhone XS, XS Max e il low cost XR. Sono tre i nuovi melafonini che Apple ha presentato, puntuale come ogni anno, allo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Evoluzione del X, i nuovi modelli introducono il sistema dual sim e promettono performance di alto livello. Protagonista dell’evento di quest’anno anche il nuovo Apple Watch: “un guardiano intelligente per la salute”, che permette di eseguire un elettrocardiogramma grazie alla nuova app ECG1, che ha ottenuto la classificazione “De Novo” dalla FDA.

#XF12, Lodo de Lo Stato Sociale nella seconda puntata

Secondo appuntamento questa sera con le Audizioni di X Factor 2018. Ad affiancare Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento al tavolo dei giudici ci sarà Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, ospite speciale della puntata. Dopo 4 appuntamenti con le Audizioni, 2 con i Bootcamp e la scelta degli Home Visit, 12 concorrenti potranno accedere alla fase finale dei Live Show, in diretta su Sky Uno a partire dal 25 ottobre. Ancora non è stato scelto il nuovo giudice che prenderà il posto di Asia Argento, ma l’annuncio ufficiale è questione di giorni.

FIFA 19, AS Roma official video game partner di EA Sports

E’ un accordo biennale quello sottoscritto tra AS Roma ed Electronic Arts, l’azienda creatrice della serie di videogiochi FIFA, il cui nuovo capitolo sarà lanciato il prossimo 28 settembre. La partnership prevede una stretta collaborazione marketing e commerciale oltre alla realizzazione di contenuti esclusivi per i rispettivi canali di comunicazione. L’AS Roma è anche una delle squadre scelte per far parte della demo di FIFA 19, disponibile per il download gratuito da oggi.

Tale e Quale Show torna per l’ottava edizione

Musica e divertimento, ogni venerdì, dal 14 settembre. Torna su Rai 1 Tale e Quale Show, il programma di imitazioni condotto per l’ottava volta da Carlo Conti che vedrà 12 vip cimentarsi in performance apparentemente impossibili.

‘Girl’, la sfida di Lara dal 27 settembre al cinema

La passione per il balletto si fonde con il coraggio di Lara, la protagonista di ‘Girl’. Il regista Luca Dhont racconta la storia di una adolescente devota alla danza classica, trasferitasi in una nuova città per frequentare una prestigiosa scuola di balletto. Ma la sfida più grande è riuscire a fare i conti con il proprio corpo, perché Lara è nata ragazzo. Ispirata a una storia vera, la pellicola arriverà al cinema il 27 settembre.

13 settembre 2018