PlayStation Classic Mini, a dicembre la console retrò di Sony

Una compatta riproposizione della console PlayStation originale, con 20 giochi classici pre-caricati. L’effetto nostalgia proposto da Nintendo 2 anni fa con il Mini Nes ha contagiato anche Sony, che lancia la PlayStation Classic Mini, disponibile il 3 dicembre al prezzo di 99,99 euro.

Stesso logo, stesso layout dei pulsanti e stessa confezione. Una console in miniatura che rispecchia perfettamente il design dell’originale. La differenza sta nelle dimensioni: la Classic Mini è il 45% più piccola della PlayStation del 1994.

La console in miniatura è dotata di due controller cablati, di un cavo HDMI per il collegamento al televisore e di una memory card virtuale per salvare i progressi dei giochi.



I titoli promessi sono 20, tra questi Final Fantasy VII, TEKKEN 3, R4: Ridge Racer Type 4, Jumping Flash!, Wild Arms e altri che verranno annunciati in seguito.