Nuova edizione del Tg Diregiovani

Chef Rubio e WWF insieme per i gorilla

Il MAXXI di Roma ha incontrato l’Africa. Chef Rubio ha presentato, nel corso di una serata evento condotta da Camila Raznovic, il video prodotto e realizzato da lui per la campagna lanciata da WWF in difesa dei gorilla e della Riserva di Dzanga-Sangha. “Andare in Africa è stata una bella passeggiata con delle belle sorprese”, ha raccontato Rubio ai nostri microfoni.

Volley, mondiali: l’Italia batte la Slovenia e vola a Milano

En plein per l’Italia del volley che con la sconfitta della Slovenia per 3-1 conquista il primo posto nel girone A dei Mondiali. Con 5 vittorie su 5 partite giocate, i ragazzi di Blengini avranno il vantaggio di presentarsi a Milano a punteggio pieno. Al Forum di Assago gli azzurri si giocheranno l’accesso alla fase finale contro Olanda, Russia e Finlandia. Nella terza fase di Torino si qualificheranno sei squadre: le prime classificate dei 4 gironi, più le due migliori seconde. Oggi l’Italia lascerà Firenze e si trasferirà a Milano, dove esordirà venerdì 21 settembre al Forum di Assago contro la Finlandia.

Sulla Mia Pelle, il produttore Occhipinti si dimette

‘Sulla Mia Pelle’ è uscito da pochi giorni al cinema e in contemporanea su Netflix ed è già polemica. Il film di Alessio Cremonini sulla vicenda di Stefano Cucchi è stato prodotto da Andrea Occhipinti che si è dimesso dalla carica di Presidente dell’Anica “perché la nostra scelta di distribuire il film in sala e su Netflix ha creato tensioni tra i pochi esercenti che lo hanno programmato e quelli che hanno scelto di non farlo. – ha dichiarato Occhipinti – Non voglio che una scelta puramente aziendale venga considerata come una posizione della sezione distributori dell’Anica, visto il mio ruolo. Per non creare ombre o imbarazzo ai miei colleghi mi dimetto”.

Brie Larson è Captain Marvel nel primo trailer italiano

L’attrice premio Oscar Brie Larson è la protagonista di Captain Marvel, il nuovo attesissimo lungometraggio Marvel in arrivo nelle sale italiane il 6 marzo 2019. Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck, il film segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli Anni 90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Valerio Scanu torna con un nuovo album

A due anni da ‘Finalmente Piove’, Valerio Scanu torna con il suo nuovo album di inediti: ‘Dieci’. Dal 5 ottobre nei negozi e in tutti gli store digitali. Un disco che parla d’amore in tutte le sue sfaccettature e che celebra il primo decennale di carriera del cantante. Scanu, nel frattempo, è già al lavoro per preparare il consueto concerto natalizio: ‘A Christmas Carol’. L’appuntamento è per sabato 15 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

19 settembre 2018