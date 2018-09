Nuova edizione del Tg Diregiovani

ROMICS XXIV, Warner e Gervasio ospiti più attesi

Fumetti, videogiochi e cinema ritornano ad animare la 24esima edizione di Romics, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che si terrà dal 4 al 7 ottobre alla Fiera di Roma. Tra le sorprese di di quest’anno, il Romics d’Oro a Marco Gervasio, autore Disney, e a Chris Warner, sceneggiatore, disegnatore, editor, una straordinaria carriera tra Marvel e DC Comics. Non mancherà il consueto appuntamento con la Comics City, spazio dedicato agli autori, e con il Romics Cosplay Award 2018, la sfilata dei cosplayer. Al Movie Village tante anteprime. Tra queste, ‘Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald’ e un incontro con Maccio Capatonda che presenterà alcune clip di ‘Pupazzi senza gloria’.

X Factor 12, Tommaso Paradiso ospite delle Audizioni

Terzo appuntamento con le Audizioni di X Factor 12. Anche questa sera vedremo tanti artisti salire sul palco e giocarsi il tutto e per tutto per ricevere almeno 3 “sì” dai giudici. Ad affiancare Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento ci sarà un ospite speciale: Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti. Dopo 4 appuntamenti con le Audizioni, 2 con i Bootcamp e la scelta degli Home Visit, 12 concorrenti potranno accedere alla fase finale dei Live Show, in diretta su Sky Uno a partire dal 25 ottobre.

PlayStation Classic, a dicembre la console mini di Sony

Una compatta riproduzione della PlayStation originale, con 20 giochi classici pre-caricati. L’effetto nostalgia proposto da Nintendo 2 anni fa con il Mini Nes ha contagiato anche Sony, che lancia la PlayStation Classic Mini. Stesso logo, stesso layout dei pulsanti e stessa confezione. Una console in miniatura che rispecchia perfettamente il design dell’originale, differenziandosi solo nelle dimensioni. La mini console sarà disponibile dal 3 dicembre al prezzo di 99,99 euro.

The Nun, la suora demoniaca da oggi al cinema

Il capitolo più oscuro dell’universo di The Conjuring arriva al cinema il 20 settembre con The Nun – La vocazione del male. Diretto da Corin Hardy e prodotto da James Wan, il film approfondirà la figura della suora demoniaca apparsa in The Conjuring 2. Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un’abbazia della Romania, un prete con un passato burrascoso e una novizia sul procinto di prendere i voti vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme scopriranno il diabolico segreto dell’ordine.

I Maroon 5 al Super Bowl 2019

Secondo il sito Variety saranno i Maroon 5 capitanati da Adam Levine ad esibirsi all’intervallo del Super Bowl 2019. Il consueto appuntamento annuale con la finale del campionato della National Football League americana si terrà il prossimo 3 febbraio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia. Ancora non è stato comunicato il nome dell’artista che canterà l’inno nazionale americano. Lo scorso anno è toccato a Pink. L’intervallo, invece, è stato animato dall’esibizione di Justin Timberlake.

20 settembre 2018