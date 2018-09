Tiziano Ferro e Ed Sheeran insieme per una canzone per Andrea Bocelli

ROMA – “Ho scritto una canzone con Ed Sheeran! Un sogno! Ho realizzato un sogno”. Così Tiziano Ferro ha annunciato la sua nuova collaborazione internazionale. La canzone si chiama Amo solo te ed è un regalo che i due cantautori hanno fatto ad Andrea Bocelli. Il brano, di cui non si sa altro, sarà incluso in Sì, il nuovo disco di inediti del cantante in uscita il prossimo 26 ottobre.

Non ci sono solo Sheeran e Ferro nel nuovo disco di Bocelli. Nel disco saranno presenti anche Dua Lipa e la soprano Aida Garifullina. 16 i brani in tutto. Tra questi, attesissimo il duetto con il figlio Matteo Bocelli, primo singolo estratto. Si chiama Fall on me, “Una canzone toccante sul legame tra genitore e figlio, co-scritta dallo stesso Matteo”. La canzone, che sarà pubblicata in 5 diverse lingue, sarà anche accompagnata da un video che conterrà “foto inedite di Andrea e Matteo, tratte dal loro personale album di famiglia” e farà anche da colonna sonora del film della Disney “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”, accompagnando i titoli di coda.

Su Facebook, nel giorno in cui Ed Sheeran ha annunciato i suoi concerti in Italia, Ferro ha pubblicato un selfie sorridente mentre mostra un foglio che riporta il titolo della canzone e gli autori.

“Scrivere una canzone insieme ad Ed Sheeran e farlo per l’immenso Andrea Bocelli è stata un’esperienza che ha rinnovato e rinvigorito il mio amore per la musica – ha scritto il cantautore di Latina -. I sogni si realizzano, non smettete mai di sognare“.