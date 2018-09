“Sono molto soddisfatta del cast– ha dichiarato Blasi– Ci sono diverse personalità e ritroveremo di nuovo uno scontro generazionale che farà molto discutere. Ci sono concorrenti ‘vergini’, che non hanno partecipato ad alcun reality“. Accanto alla moglie di Francesco Totti, l’immancabile opinionista Signorini: “Non vedo l’ora che inizi il Gf Vip: ironia e leggerezza saranno le chiavi di lettura. Il cast di questa edizione e’ strano e credo che possa darci tanta soddisfazione“.

Nel video di presentazione dei concorrenti Walter Nudo ha dichiarato di non fare l’amore da dieci mesi. Lisa Fusco, invece, affronterà questa edizione a colpi di spaccata, promettendo di non rompersi nulla, come è successo nel programma ‘Mezzogiorno italiano’. E poi ci sarà Francesco Monte, al ritorno dopo le polemiche de L’isola dei famosi.

La casa più spiata d’Italia riserverà poi al pubblico molte sorprese. Tra queste, l’inizio del programma 24 ore prima, ma solo per alcuni concorrenti. “Alcuni tra i vip ancora a piede libero verranno rapiti e rinchiusi in una zona non piacevole della casa“, ha dichiarato Andrea Palazzo, coordinatore degli autori del programma.

Diregiovani dentro la casa: FOTO IN ANTEPRIMA