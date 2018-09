A Star Is Born, la voce di Lady Gaga nell’anteprima di “Is that Alright?”

ROMA – “Life is so simple. A little boy, a little girl. Laughing and loving, trying to figure out the world”. È la voce di Lady Gaga a cantare queste parole nell’inedito “Is that alright?”, uno dei brani che farà parte della colonna sonora di A Star Is Born. Ancora mistero sulla data di uscita delle canzoni a sostegno della pellicola. Con tutta probabilità, l’11 ottobre dovrebbe essere la data X per l’Italia, oltre a quella di uscita del film diretto da Bradley Cooper. In America arriverà il 5 ottobre. A dare una piccola anteprima ci ha pensato la stessa Gaga, pubblicando sul suo profilo Instagram un nuovo teaser di A Star Is Born. Immagini inedite accompagnate dalla voce potente della cantautrice.

Visualizza questo post su Instagram Is that alright? #AStarIsBorn Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: Set 24, 2018 at 5:28 PDT