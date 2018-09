GF Vip, Ivan Cattaneo a rischio esclusione. Le frasi gravi contestate

ROMA – Il GF Vip 2018 ha la sua prima polemica. Ivan Cattaneo potrebbe essere a rischio eliminazione per alcune frasi gravi pronunciate all’interno della casa.

“Rifiutare una donna è peggio che violentarla”, ha detto chiaccherando con gli altri reclusi nella caverna. Nello stupore generale, Cattaneo ha, poi, rimarcato la dose: “Nello stupro almeno la donna si sente un oggetto del desiderio”. Concetti ribaditi più volte nonostante gli inquilini gli facessero notare la discutibilità delle sue affermazioni.



Come se non bastasse, Mediaset Extra era in diretta – mercoledì sera intorno alle 23.30 – sulla casa mentre Cattaneo esponeva i suoi deliri. Ora il Grande Fratello dovrà analizzare la situazione e prendere una decisione.