Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 28 settembre 2018

Nelle News: Gli Europei 2024 si giocheranno in Germania-‘Trap Lovers’, fuori il nuovo album della Dark Polo Gang-E’ il giorno di FIFA 19-Mondiali volley 2018: sfida decisiva per l’Italia-Johnny English colpisce ancora al cinema

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Gli Europei 2024 si giocheranno in Germania

È la Germania il Paese selezionato dalla Uefa per ospitare gli Europei di calcio 2024. Battuta la Turchia, che – per la seconda volta consecutiva – non viene scelta. Nel 2016, infatti, dovette cedere il posto alla Francia. L’Europeo 2024 vedrà la partecipazione di 24 nazionali e sarà composto da 51 partite. Il cominato esecutivo della Uefa ha anche annunciato l’arrivo della Var in Champions League dalla stagione 2019/2020. Sarà presente anche nella Supercoppa Europea 2019, negli Europei del 2020 e nelle finali della NationsLeague del 2021.

‘Trap Lovers’, fuori il nuovo album della Dark Polo Gang

E’ disponibile da oggi, in tutti i negozi di dischi, in digital download e nelle piattaforme streaming, “Trap Lovers”, il nuovo album della Dark Polo Gang. Il disco contiene 12 brani inediti tra cui “British”, la traccia che ha anticipato l’uscita dell’album e che in poco tempo ha già totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni su YouTube e 21 milioni di streams su Spotify. In occasione del lancio di Trap Lovers, è da oggi in radio il nuovo singolo “Cambiare adesso”.

E’ il giorno di FIFA 19

FIFA 19 scende ufficialmente in campo. Il gioco calcistico targato EA Sports è disponibile da oggi in tutti i negozi per PS4, Xbox One e PC. Grazie al nuovo sistema Active Touch cambia radicalmente il modo di ricevere e colpire la palla, offrendo un controllo e una fluidità migliori e aumentando la creatività e la personalità dei giocatori. Tra le novità, l’introduzione delle tattiche dinamiche. Un sistema totalmente rivisitato che consente agli utenti di scegliere tra diversi approcci tattici, garantendo una personalizzazione in qualsiasi situazione.

Mondiali volley 2018: sfida decisiva per l’Italia

Una sfida decisiva quella che attende la nazionale italiana di volley, che stasera al Pala Alpitour di Torino affronterà la Polonia. I campioni in carica del mondo, infatti, hanno sconfitto la Serbia per 3 a 0. La classifica del pool J, al momento, vede la Serbia in testa a +15, la Polonia a +7 e l’Italia a -22. Per accedere alle semifinali la nazionale di Blengini dovrà quindi compiere un’impresa epica. Oltre a dover vincere almeno 3 a 0, gli azzurri dovranno fare in modo che la Polonia faccia meno di 60 punti totali durante i 3 set.

Johnny English colpisce ancora al cinema

Johnny English colpisce ancora. Torna al cinema dall’11 ottobre l’agente segreto più divertente di sempre. Il personaggio interpretato da Rowan Atkinson è chiamato, per la terza volta, alle “armi” quando un attacco informatico rivela l’identità di tutti gli agenti sotto copertura in Gran Bretagna. Johnny English è l’ultima speranza del servizio segreto britannico. Richiamato dalla meritata pensione, viene mandato in missione per scoprire il misterioso hacker, attività moderna per la quale non è particolarmente attrezzato.

28 settembre 2018