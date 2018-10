Grande Fratello Vip, Francesco Monte e il suo passato difficile da superare

ROMA – Una settimana difficile per Francesco Monte, che ha avuto tempo di fare i conti con le sue ferite. Ferite mai rimarginate: la perdita di sua madre e la fine della relazione con Cecilia Rodriguez. Una storia finita proprio nella Casa più spiata d’Italia dove Monte sta vivendo la sua esperienza e sta facendo i conti con il suo dolore.

L’ex tronista ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per inaugurare il suo nuovo inizio. Questo per lui non significa cancellare il passato ma imparare a conviverci. Ma una parete della casa – che incontra ogni giorno – ha riacceso in lui la sofferenza della fine della storia con la Rodriguez. Un muro ornata con le foto degli ex concorrenti. Tra queste, c’è uno scatto che ritrae lei e Ignazio Moser in atteggiamenti intimi. Un “incontro” quotidiano difficile da digerire.