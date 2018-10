Biondo in ospedale dopo la Partita del Cuore

Termina in ospedale la Partita del Cuore per Biondo. Il rapper ex di Amici, giocatore nella Nazionale Cantanti, ha dovuto abbandonare il campo sabato scorso per un infortunio.

Biondo, accompagnato al pronto soccorso dalla fidanzata Emma Muscat, ha documentato il ricovero con alcune Storie su Instagram.

“Prossima partita Nazionale Cantanti Basket”, ha commentato sotto l’immagine che lo ritraeva in sedia a rotelle.

Nulla di grave, per fortuna.

E’ il rapper stesso a tranquillizzare poco dopo i suoi fan, ringraziandoli per il sostegno ricevuto, “Vi leggo, grazie dei messaggi”.

In queste settimane Biondo sarà impegnato nella promozione dell’album EGO, in arrivo il 2 novembre.

Ad anticipare l’uscita del disco il singolo Vodka, dal 12 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.