GF, Giorgi contro Maria De Filippi: paga troppo poco il figlio Paolo Ciavarro

ROMA – Cuore di mamma, non si tocca! Eleonora Giorgi, dopo la quarta puntata del Grande Fratello Vip, non ha avuto esitazioni nel commentare gli impegni lavorativi di suo figlio, Paolo Ciavarro.

Il ragazzo, oltre ad essere opinionista a Forum, accanto a Barbara Palombelli, è conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi. Proprio sulla partecipazione al programma di Canale 5, la Giorgi ha avuto qualcosa da ridire.

Parlando con i propri compagni di avventura, dopo la diretta, la 64enne ha, in qualche modo, criticato Maria De Filippi e la Fascino.

“Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria, solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera”