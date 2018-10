Sony ha risolto il bug del messaggio della PlayStation 4

Il bug del messaggio che bloccava la PlayStation 4 non era così grave come supposto dagli utenti. Lo ha comunicato Sony dall’account Twitter Ask PlayStation Uk, che annuncia di aver risolto il problema.

Ecco la soluzione:

We’ve since fixed the issue, and it wasn’t bricking consoles, just sending them into a crash loop that can be quickly fixed in under 5 minutes. Delete the message on the PS mobile app, go into Safe Mode, use Option 5, console back to normal. ^DB

— Ask PlayStation UK (@AskPS_UK) 15 ottobre 2018