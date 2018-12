Come catturare Deoxys in Forma Attacco nei raid EX di Pokémon GO

Torna su Pokémon GO il Pokémon multiforma.

Deoxys in Forma Attacco sarà disponibile nei raid EX con una forza mai vista prima, quindi preparate la vostra squadra.

Sarà possibile sfidare questo Pokémon misterioso di tipo Psico a partire dalla prossima ondata di inviti per raid EX.

Non avete mai partecipato a un raid EX?



Potete ricevere un biglietto raid EX vincendo un raid in una Palestra idonea.

Potrete scoprire quali Palestre possono ospitare un raid EX grazie a un pratico tag presente nei dettagli della Palestra.

I biglietti raid EX vi riveleranno la data e l’orario in cui potrete sfidare Deoxys in Forma Attacco, perciò preparate i vostri Pokémon a una battaglia epica!

Catturare Deoxys in Forma Attacco

Deoxys è un Pokémon di tipo Psico di terza generazione.

Ha quattro forme: Attacco, Difesa, Velocità e Normale. Quella contro cui ci scontreremo nei raid EX è la Forma Attacco.

Detto ciò, Deoxys è debole contro Pokémon di tipo coleottero, buio e spettro.

Tra i migliori Pokémon da schierare sicuramente Tyranitar, Gengar (miglior set di mosse veloci), Absol, Snarl, Houndoom e Pinsir. Ottimo se avete nel vostro Pokédex Mewtwo: in questo caso usate la Palla Ombra.