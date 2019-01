I 5 giochi più attesi in esclusiva su PlayStation 4 nel 2019

Si prospetta un’annata prolifica in casa Sony per quanto riguarda la sua console di punta.

Tra novità e grandi ritorni, il 2019 sarà l’anno dei giochi in esclusiva su PlayStation 4, a partire da The Last of Us Part II, il cui debutto è tra i più attesi dei mesi a venire.

Ma vediamo più da vicino i 5 giochi in esclusiva PS4 più attesi dell’anno.



Days Gone: 26 aprile

Il primo attesissimo titolo del 2019 è Days Gone, un survial horror open world in stile avventura dinamica sviluppato da SIE Bend Studio.

Protagonista della storia è Deacon St. John, motociclista fuorilegge che dovrà sopravvivere in un mondo post-apocalittico.

A causa di una misteriosa epidemia, gran parte dell’umanità è stata trasformata in morti viventi chiamati Freakers.

A bordo della nostra moto, possiamo esplorare un mondo vastissimo, alla ricerca di una speranza per affrontare ciò che è accaduto al pianeta.

Dreams: data da confermare

Gioca, crea e condividi. Sviluppato da Media Molecule, lo studio del popolare LittleBigPlanet, Dreams permette ai giocatori di dar sfogo alla propria creatività dando vita a idee di ogni tipo, dal produrre cortometraggi e musiche a creare livelli di gioco e nuovi personaggi. Gli utenti poi potranno condividere le loro creazione e giocare con quelle di altri.

The Last of Us Part II: data da confermare

E’ certamente il titolo più atteso per le esclusive di PlayStation 4. In The Last of Us Part II di Naughty Dog prosegue il viaggio di Ellie e Joel, 5 anni dopo i fatti narrati nel primo episodio.

La parvenza di normalità ritrovata da Ellie, ora 19enne, sarà bruscamente sconvolta, al punto da spingere la ragazza a oltrepassare i suoi limiti pur di rivendicare giustizia.

Death Stranding: data da confermare

Un nuovo gioco d’azione ideato da Hideo Kojima (Metal Gear Solid). Vestiremo i panni di Sam Bridges, operaio costretto ad affrontare un mondo mortale e misterioso.

Il titolo vanta uno straordinario cast di attori: Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner e Guillermo del Toro interpretano i personaggi principali nel gioco tramite motion capture.

Ghost of Tsushima: data da confermare

Un nuovo gioco d’avventura dinamica sviluppato da Sucker Punch (inFAMOUS). Si tratta di un open world ambientato nel Giappone feudale, dove il samurai Jin, il protagonista, dovrà affilare la katana e affrontare la minaccia di Khan, uno spietato signore della guerra.