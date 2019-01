Da Toy Story a Frozen, tutti i mondi Disney di Kingdom Hearts 3

Si chiude la saga di Xehanort (Dark Seeker) in Kingdom Hearts 3, l’atteso videogame di Square Enix, in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One il 29 gennaio.

L’undicesimo capitolo della serie seguirà le vicende di Kingdom Hearts 2 (uscito nel 2006) e vedrà tornare come protagonista Sora, accompagnato da Paperino e Pippo, con Topolino e Riku.

Il viaggio alla ricerca della “chiave che restituisce i cuori” ci porterà, come sempre, ad esplorare diversi mondi, basati sul franchise della Disney.

Tra ritorni e novità, ecco i mondi e i protagonisti che incontreremo in Kingdom Hearts 3

Corona – Rapunzel

Monte Olimpo – Hercules

San Fransokyo – Big Hero 6

Monstropoli -Monsters & co.

La scatola dei giocattoli – Toy Story

Arendalle – Frozen

I Caraibi – Pirati dei Caraibi

Bosco dei 100 acri – Winnie the Pooh

Crepuscopoli – Kingdom Hearts