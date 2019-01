Date e orari dell’open beta di Jump Force. Annunciati 4 nuovi personaggi

Nel giorno del lancio dell’Open Beta, la rivista giapponese Weekly Shonen Jump ha svelato 4 nuovi personaggi giocabili di Jump Force, il nuovo picchiaduro firmato Bandai Namco.

Si tratta di Kakashi Hatake, Gaara, Kaguya Otsutsuki e Boruto Uzumaki, tutti provenienti dal’universo di Naruto, il manga di Masashi Kishimoto.

Jump Force uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 febbraio.

Nel frattempo, Bandai Namco terrà una open beta di JUMP FORCE da venerdì 18 gennaio a domenica 20 gennaio.

La open beta, disponibile per PS4 e Xbox One, darà ai giocatori accesso al versus mode online, nel quale sarà possibile giocare nei panni di uno dei 17 personaggi del gioco, combattere in cinque differenti stage e testare la lobby online usando sei avatar pre-creati.

Gli orari delle sessioni da tre ore sono i seguenti:

Venerdì 18 gennaio 13.00 – 16.00

Sabato 19 gennaio 6:00 – 09.00

Sabato 19 gennaio 17:00 – 20:00

Domenica 20 gennaio 21:00 – 00:00

I personaggi giocabili annunciati fino ad oggi

Black Clover: Asta

Bleach: Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Renji Abarai, Sōsuke Aizen

Boruto: Naruto Next Generations: Boruto Uzumaki

City Hunter: Ryo Saeba

Dragon Ball: Son Goku, Vegeta, Trunks del futuro, Piccolo, Freezer, Cell

Ken il guerriero: Kenshiro

Hunter × Hunter: Gon Freecss, Killua Zaoldyeck, Kurapika, Hisoka Morou

My Hero Academia: Izuku Midoriya

Naruto: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake, Gaara, Kaguya Ootsutsuki

One Piece: Monkey D. Rufy, Roronoa Zoro, Vinsmoke Sanji, Sabo, Boa Hancock, Marshall D. Teach

Kenshin samurai vagabondo: Kenshin Himura, Makoto Shishio

Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco: Pegasus, Sirio il Dragone

Yu-Gi-Oh!: Yugi Mutō/Yami Yugi

Yu degli spettri: Yusuke Urameshi, Toguro minore