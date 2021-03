A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi

ROMA – Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dal nuovo disco di Massimo Pericolo al singolo di Mobrici.

I singoli



Dopo lo scioglimento dei Canova, l’ex frontman Matteo Mobrici continua il suo viaggio da solista e pubblica un nuovo singolo. Esce stanotte ‘Tvb’, una canzone che oscilla tra ironia e sentimento, scavando tra ricordi e aspettative. ‘Tvb’, racconta Mobrici, “è frase semplice che nella vita ho sempre fatto molta fatica a dire, riconoscere, e anche ricevere. Adesso è in una canzone: è sincera, è necessaria”. Il brano è il secondo di Matteo senza i suoi compagni di viaggio con i quali ha vissuto artisticamente dal 2013 al 2020. Il percorso è solo all’inizio ed è iniziato a febbraio con il singolo ’20 100’.

Taylor Swift torna con un nuovo singolo: si tratta del primo estratto dal disco in uscita il 9 aprile “Fearless”. Sarà disponibile da stanotte “You all over me”, in collaborazione con la cantante Maren Morris.

“Cos’è che non va” è il nuovo singolo di Paola Effe, artista del roaster dell’agenzia di management MK3 con Achille Lauro e Boss Doms. Il brano, dalle marcate sonorità e tinte pop, scava nel tormento di una relazione instabile per portare alla luce nuove consapevolezze e lanciare un messaggio di ritrovata forza e determinazione: non abbiamo necessariamente bisogno di qualcuno al nostro fianco per sentirci migliori.

“Antonio Conte” è il nuovo singolo di Brividee, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Factory Flaws/Peer Music Italy. All’anagrafe Vittorio Motto, Brividee è un giovanissimo artista monzese che nasce come artista soundcloud. “Antonio Conte” è un brano molto intimo che ripercorre una storia d’amore finita malamente.

Gli album

Stanoote Massimo Pericolo torna su tutte le piattaforme con ‘Solo tutto’, il suo secondo album. Una raccolta di 15 brani che raccontano, secondo quanto rivelato dal rapper, il suo presente e il suo passato. Al secolo Alessandro Vanetti, l’artista classe 1992 ha debuttato nel 2019 con ‘Scialla Semper’, disco scritto tra Brebbia, in provincia di Varese, e il periodo passato in carcere a seguito del suo arresto avvenuto dopo l’operazione antidroga che ha dato il nome al lavoro. Acclamato dalla critica per la crudezza e il realismo delle sue rime, Massimo Pericolo prova a mostrarsi ancora una volta senza filtri. Nel disco anche le collaborazioni con Venerus, Salmo e Madame.



Dopo una lunga serie di singoli, Holden è pronto a lanciare il suo primo disco. Un percorso di 17 brani che lo racconto e lo presentano in quello che è un “Prologo”. Questo il titolo dell’album, realizzato in collaborazione con Vivo Concerti distribuito da Believe. In questo lavoro, il figlio di Paolo Carta, racchiude una molteplicità di generi di sonorità che, mescolate tra loro, danno vita a uno stile totalmente inedito e personale tra pop, rap e urban. In mezzo l’EDM, un richiamo agli esordi di Holden quando, ancora sotto il nome di Joseph Carta, portava tra le console delle discoteche romane produzioni elettroniche cantante in lingua inglese. Ciliegina sulla torta le collaborazioni di Coez e Quentin40 nel brano “cliché” e Gemello in “flute”.