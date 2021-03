Lord of the Rings: Gollum si mostra in un nuovo trailer

Immagini inedite per The Lord of the Rings: Gollum, l’atteso videogame ispirato al Signore degli Anelli. In un breve filmato pubblicato in occasione del Future Games Show, viene dato un primo sguardo al gameplay e al mondo della Terra di Mezzo.



The Lord of the Rings: Gollum

Inizialmente ideato per uscire solo su PC nel 2021, The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile nel 2022 anche per Xbox, PlayStation e Nintendo Switch grazie alla partnership tra Daedalic Entertainment e NACON.

Le due società hanno deciso di unire le forze per garantire che il titolo soddisfi le aspettative dei fan e sfrutti appieno la potenza della nuova generazione di console.

L’universo de Il Signore degli Anelli sarà rappresentato fedelmente grazie alla partnership con Middle-earth Enterprises, la società che detiene i diritti di adattamento della serie di romanzi di J.R.R. Tolkien.

La trama