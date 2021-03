Le 11 canzoni di Lady Gaga di cui non possiamo fare a meno

ROMA – Cantante, autrice, attrice e icona mondiale di stile e attivismo. Lady Gaga compie oggi 35 anni. Nasceva a New York nel 1986 Stefani Joanne Angelina Germanotta, origini italiane (siciliane per la precisione) e un’eccentricità che è stata filo conduttore del suo futuro in musica. Proprio la sua voglia di osare le ha permesso di regalarci successi ormai indelebili. Noi, in attesa di rivederla al cinema con “House of Gucci” (QUI qualche notizia sul film), ne abbiamo selezionati alcuni per celebrarla.

YOÜ AND I

MARRY THE NIGHT

BORN THIS WAY

SHALLOW

THE EDGE OF GLORY

APPLAUSE

MILLION REASONS

BAD ROMANCE

PAPARAZZI

POKER FACE