Al via la Settimana dei Rivali su Pokémon GO. Tutte le info

Prosegue la stagione delle leggende su Pokémon GO che si arricchisce con la “Settimana dei rivali“, un evento che celebra le rivalità tra Pokémon.

Per l’occasione Skrelp e Clauncher faranno il loro debutto nel gioco, così come la Forma Totem di Landorus, che apparirà per la prima volta nei raid a cinque stelle.

La Settimana dei rivali su Pokémon GO partirà alle 10:00 di martedì 13 aprile per concludersi alle 20:00 di domenica 18 aprile.

