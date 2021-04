Ancora novità per Resident Evil Village. In un nuovo showcase dedicato, Capcom ha svelato altri dettagli sul nuovo capitolo del popolare franchise, in uscita il 7 maggio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Steam e Stadia. Tra questi, l’arrivo di una demo a tempo limitato, disponibile su tutte le piattaforme di gioco il 2 maggio.

Gli utenti PlayStation, invece, potranno godere dell’accesso anticipato il 18 aprile.

La demo di Resident Evil Village

Nella demo a tempo limitato di Resident Evil Village, i giocatori possono esplorare le aree del villaggio e del castello per un massimo di 60 minuti. La demo sarà accessibile per 24 ore a partire dal 2 maggio alle 02:00, con un’opzione di pre-caricamento a partire dal 30 aprile, sempre alle 02:00.

Prima ancora, i giocatori di PlayStation 5 e PlayStation 4 avranno due opportunità di accesso anticipato, in cui avranno una finestra di 8 ore per giocare 30 minuti per ciascuna sezione.

La prima data offrirà l’area del villaggio a partire dal 18 aprile alle 19:00 e una seconda offrirà l’area del castello a partire dal 25 aprile alle 19:00. Per entrambe le demo, l’opzione di pre-caricamento è a partire da oggi.

La modalità “Mercenari”

Tra le altre novità dello showcase di Resident Evil Village, oltre al nuovo trailer, è stato annunciato il ritorno della modalità Mercenari. I giocatori dovranno completare obiettivi sempre più impegnativi prima che scada il tempo in questa modalità di gioco aggiuntiva, che viene sbloccata completando la campagna principale.