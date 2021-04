Horizon Zero Dawn, la Complete Edition gratis per PS4 e PS5

Prosegue la campagna Play at Home di Sony, una selezione di giochi gratuiti da scaricare per PlayStation 4 e 5.

Il nuovo grande titolo annunciato è la Complete Edition di Horizon Zero Dawn, best seller GdR d’azione del 2017 sviluppato da Guerrilla Games.

Il gioco è disponibile da oggi per il download gratuito: una volta scaricato, rimarrà in tuo possesso. Hai tempo fino alle 5 di mattina del 15 maggio.



Horizon Zero Dawn: Complete Edition include:

• Horizon Zero Dawn

• L’espansione The Frozen Wilds.

• Abito da ranger della tempesta Carja e Arco possente Carja.

• Pack Mercante Carja.

• Abito da pioniera Banuk e Arco da abbattimento Banuk.

• Pack Viaggiatrice Banuk.

• Pack Guardiana Nora.

• Artbook digitale.

• Tema PS4.

Costumi, armi e pack di oggetti bonus saranno disponibili dopo aver scaricato l’aggiornamento, oppure possono essere sbloccati nel corso del gioco.