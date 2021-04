The Prism: un’avventura nello spazio a ritmo rock’n’roll

Matteo De Longis fa il suo ingresso in casa BAO Publishing con The Prism vol.1 – Burn!. I più attenti potrebbero riconoscerne il tratto perché i suoi lavori sono già usciti per Marvel e per Sergio Bonelli Editore ma la prima prova da autore unico è appena arrivata in libreria. Roma – C’è un nuovo esordio nel mondo del fumetto:I più attenti potrebbero riconoscerne il tratto perché i suoi lavori sono già usciti pere perma la prima prova da autore unico è appena arrivata in libreria.

L’autore si cimenta in una lunga saga, un’appassionante avventura nello spazio al ritmo di rock’n’roll.

The Prism vol.1 – Burn! Una storia di fantascienza originale con la musica protagonista

La vita sulla Terra è minacciata da un nuovo disastro ecologico: una particolare forma di inquinamento acustico denominata S.O.T.W. (Smoke On The Water) sta devastando il pianeta. La più grande mega-azienda mondiale finanzia un progetto folle per invertire il fenomeno: mandare nello spazio una super-band musicale per farle registrare l’album i cui suoni saranno capaci di far arretrare il fenomeno e salvare il pianeta.



Il volume, un brossurato con sovraccoperta con quinto colore e serigrafia UV lucida spessorata, è impreziosito da una postfazione del divulgatore scientifico, attore e scrittore Adrian Fartade (che è anche un personaggio della storia).

Matteo De Longis, bergamasco classe 1979, è un artista versatile capace di spaziare dall’illustrazione alla grafica, dal fumetto al design