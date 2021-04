Cosa succede quando ‘La Natura’ non fa ciò che vogliono gli esseri umani?

Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra e il giorno perfetto per l’uscita del nuovo picture book firmato Emma AdBåge. Talento svedese già amatissimo in Italia, vedi alla voce La Buca (Premio Andersen 2020), l’autrice e illustratrice torna in libreria con La Natura, edito da Camelozampa. ​Roma –Talento svedese già amatissimo in Italia, vedi alla voce La Buca (Premio Andersen 2020),edito da

La Natura è un albo illustrato per lettori di ogni età

Quaranta pagine a colori dove la AdBåge, con il suo umorismo sferzante e politicamente scorretto, parla del nostro rapporto con l’ambiente naturale, tra retorica e realtà dei comportamenti. Il suo è un libro che fa ridere di gusto ma anche riflettere sulla nostra relazione con la ‘Terra’: tutti la amiamo a parole, ma quanto spesso siamo pronti a sacrificarla in nome della nostra comodità?

IL LIBRO

Questo è un paesino in cui vivono persone di tutti i tipi. Ci siamo noi bambini, e adulti di età diverse. Poi abbiamo anche degli animali domestici. Cani e roba del genere. Fuori dal nostro paesino ci sono altre cose, chiamate la Natura.

Gli abitanti del paesino amano la Natura: fare il bagno d’estate, giocare nella neve d’inverno, raccogliere funghi in autunno. La Natura, lei, sta lì dove sta: le foglie degli alberi mutano colore, la temperatura dell’acqua cambia, poi cade la neve. Ma cosa succede quando la Natura non fa esattamente ciò che vogliono gli esseri umani? Quando i cumuli di neve diventano troppo grandi, la temperatura è troppo alta oppure diluvia? Chi è che decide? L’uomo o la Natura?

Emma AdBåge conferma la sua capacità di raccontare come siamo, senza filtri e senza sconti

La Natura è pura satira sui nostri comportamenti grazie anche a illustrazioni caricaturali espressive più che mai.

Chi è Emma AdBåge